Koronayı yendi, patlamadan kurtuldu, enkazdan sağ çıktı! 78 yaşındaki Halil amca ölümü 3 kez yendi
GAZİANTEP'te deprem sırasında yıkılan evin enkazından kurtulan 78 yaşındaki HalilKarakuş'un, eşinin ölümüne neden olan Covid'i yendiği; tedavi görürken de hastanede meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği patlamadan sağ kurtulduğu öğrenildi. İşte Halil Amca'nın inanılmaz hikayesi...
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'te yıkılan evin enkazından kurtulan 78 yaşındaki Halil Karakaş'ın, Covid-19'a yakalandıktan sonra kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesindeki, 11 kişinin hayatını kaybettiği patlamadan patlamadan yaralı kurtulduğu ortaya çıktı. Halil Karakaş, şimdi konteyner kentte torunları ve çocuklarıyla yaşıyor.
İslahiye'de yaşayan Karakuş ve eşi, yaklaşık 2,5 yıl önce Covid-19'a yakalandıktan sonra durumları kötüleşince hastaneye yatırıldı. Eşini Covid-19 nedeniyle kaybeden Karakuş, Gaziantep'teki bir özel hastanenin yoğun bakımında tedavi görmeye devam etti. Karakuş, hastanenin yoğun bakımında 19 Aralık 2020'de meydana gelen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği patlamada yaralandı.
Başka bir hastaneye sevk edilen Karakuş, yaklaşık 70 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depreme evinde yakalanan Karakuş, yıkılan binanın ikinci katındaki evlerinden yakınlarıyla atlayarak bir kez daha yaşama tutundu.
Hafif yaralanan Karakuş, tedavisinin ardından çocukları ve torunlarıyla Kalyon Konteyner Kent'te kalmaya başladı. Halil Karakuş, 2020 yılında Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede önce yangın çıktığını söyledi.