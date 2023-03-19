Koronayı yendi, patlamadan kurtuldu, enkazdan sağ çıktı! 78 yaşındaki Halil amca ölümü 3 kez yendi

İslahiye'de yaşayan Karakuş ve eşi, yaklaşık 2,5 yıl önce Covid-19'a yakalandıktan sonra durumları kötüleşince hastaneye yatırıldı. Eşini Covid-19 nedeniyle kaybeden Karakuş, Gaziantep'teki bir özel hastanenin yoğun bakımında tedavi görmeye devam etti. Karakuş, hastanenin yoğun bakımında 19 Aralık 2020'de meydana gelen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği patlamada yaralandı.