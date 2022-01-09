Koronayı bitirecek 'Bill Gates' planını açıklayan Hakan Ural'a Gani Müjde'den olay cevap
Koronavirüsü bitirmek için 'Bill Gates'in tutuklanması gerektiğini' iddia eden Hakan Ural'a, yazar Gani Müjde'den dalga geçercesine cevap...
KANAL D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmasıyla beraber hastanede tedavi görmesiyle virüsü yenmesinin ardından, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüsü yenmek için Bill Gates'in tutuklanması gerektiğini söyledi. Sosyal medyada ti'ye alınan bu yorumun ardından, ünlü yazar Gani Müjde de Hakan Ural'ı ti'ye alarak esprili bir paylaşım yaptı.
Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan hastanede tedavi gördükten sonra virüsü yenen Hakan Ural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüsün çözümü için Bill Gates'in tutuklanması gerektiğini söyledi.
"Koronavirüse çözüm önerim: Bill Gates'i acil neredeyse bulup tutuklayın"
Uzun zamandır dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı Instagram hesabından paylaşım yaparak çözüm önerisi sunan Ural, "Koronavirüse çözüm önerim: Bill Gates'i acil neredeyse bulup tutuklayın. Kapatın. Sağlam bir pazarlık yapıp, asgari müşterekte ne istiyorsa anlaşın bitsin bu çile usandık, bıktık" ifadelerini kullandı.
Ünlü yazar Gani Müjde, Hakan Ural'ın gündem yaratan çözüm önerisine kayıtsız kalamadı.