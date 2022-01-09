Koronayı bitirecek 'Bill Gates' planını açıklayan Hakan Ural'a Gani Müjde'den olay cevap

KANAL D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmasıyla beraber hastanede tedavi görmesiyle virüsü yenmesinin ardından, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüsü yenmek için Bill Gates'in tutuklanması gerektiğini söyledi. Sosyal medyada ti'ye alınan bu yorumun ardından, ünlü yazar Gani Müjde de Hakan Ural'ı ti'ye alarak esprili bir paylaşım yaptı.