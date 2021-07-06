Korona'ya yakalanan ünlü oyuncu yaşadıklarını anlattı: Cildime bile dokunamadım!
Koronavirüs bir ünlü yıldızı daha yatağa mahkum etti. Hollyoaks dizisiyle yıldızı parlayan İngiliz oyuncu Stephanie Davis, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Baş ve göğüs ağrısı şikayeti olduğunu belirten Davis, "Cildimdeki ağrı en kötüsüydü." dedi
İngiliz oyuncu Stephanie Davis (28), koronavirüse yakalandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Davis, yaşadıklarını Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla anlattı.
Astım hastası olan oyuncu, takipçilerinden gelen sorular üzerine semptomlarını da açıkladı. Stephanie Davis, baş ve göğüs ağrısı şikayeti olduğunu belirtti. Davis ayrıca nefes almakta da zorluk çektiğini söyledi.
Hollyoaks dizisiyle ünlenen oyuncu, "Hiç iyi değilim, az önce biraz morfin aldım ve bu gerçekten acıma yardımcı oldu. Neler olduğunu bilmiyorum ama yemek borumda ve göğsümde şiddetli ağrılar oluyor ve bu hazımsızlık değil çünkü hiçbir şey yemedim" ifadelerini kullandı.
Stephanie Davis, daha sonra sözlerine şöyle devam etti:
Cildimdeki ağrı en kötüsüydü... Cildime dokunamıyordum ve göğsüm çok kötü... Oksijen seviyem çok iyi değil. Birazdan doktorlar geldiğinde tekrar muayene olacağım.