Koronavirüsün şifası çay mı?
Türkiye'de korona virüs salgını etkisini göstermeye devam ederken, vatandaşlar bir yandan da alternatif çözüm arayışında. Ancak koronavirüs hakkında çevremizde dolaşan her bilgi doğru değil. Özellikle sosyal medyada koronavirüsten koruduğu iddia edilen birtakım öneriler yer alıyor. Uzmanlar, etraftan duyduğumuz, gördüğümüz önerileri teyit etmeden hayata geçirmeme konusunda uyarıyor.
Uzmanlar, etraftan duyduğumuz, gördüğümüz önerileri teyit etmeden hayata geçirmeme konusunda uyarıyor. Sosyal medyada sıkça gördüğümüz o bilgilerden birkaçı şöyle; Çay koronavirüsü yenmede etkilidir. Limon kürü koronavirüsü yok eder. Odalara konulan soğan koronavirüsü engeller. Peki bu bilgiler ne kadar doğru?
Çay koronavirüsü yenmede etkili mi?
Çayın koronavirüsü yenmede etkili olduğu iddiası yanlış. WhatsApp'ta Covid-19'a iyi geldiği iddiasıyla birçok yanlış bilgi paylaşılıyor. Çay içmenin Covid-19'a iyi geldiğine yönelik iddianın herhangi bir bilimsel dayanağı yok.
Kriz zamanlarında bilim insanlarının ağzından çıkmış gibi dolaşan metinler sıklıkla paylaşılıyor. Bu tür metinlerle karşılaştığınızda ismi geçen kişilerle ilgili hızlı bir internet araması yapmak bizi doğru bilgiye ulaştırabilir.
Limon kürü koronavirüsü yok eder mi?
Limon kürünün koronavirüsü yok ettiği iddiası yanlış. C vitamini, vücudumuzun bağışıklık sistemini güçlendirmek için gereken pek çok vitaminden sadece biri.