Koronavirüsün SGK'ya maliyeti! Kasadan 31 milyar lira çıktı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Cevdet Ceylan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için kurumun kasasından toplam 31 milyar lira çıktığını söyledi. Bu geçici iş göremezlik parası, sağlık harcamaları, test ve tedavi ücretlerini içeriyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Cevdet Ceylan, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla kurum binasında düzenlediği basın toplantısında, hafta boyunca ülke genelinde sosyal güvenlik bilincinin yerleştirilmesi ve geliştirilmesi noktasında ziyaretler, paneller, konferanslar düzenleyeceklerini belirtti.
2021 yılında 633 milyar liralık gelir elde ettiklerini, aynı dönemde 654 milyar liralık gider gerçekleştiğini bildiren Ceylan, gelirlerin giderleri karşılama oranının yüzde 97'ye ulaştığını, bu oranın SGK tarihinde en üst nokta olduğunu vurguladı.
SGK reformundan sonra yapılan en önemli düzenlemelerden birinin de Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili düzenleme olduğuna işaret eden Ceylan, nüfusun yüzde 99,5'inin Genel Sağlık Sigortası kapsamına alındığını belirtti.
Ceylan, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşların da ayda 150 lira ödemesiyle hem kendileri hem de eş ve çocuklarının sağlık yardımlarına ulaşabildiğini ifade etti.