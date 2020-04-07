Koronavirüsün insan hücrelerinde yayılışı görüntülendi! Bu ne hız böyle
ABD'de bilim adamları bir hastadan alınan Covid-19’lu hücreleri laboratuvar ortamında çoğaltarak yayılışını elektron mikroskobuyla görüntüledi. İşte dünyayı etkisi altına alan virüsün insan hücrelerinde ilerleyişinin görüntüleri...
Tüm dünyayı esir alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bine dayanırken, ABD’de yapılan bir çalışmada, yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi. ABD’li bir hastadan alınan Covid-19’la enfekte olan hücreler laboratuvar ortamında çoğaltılarak virüsün en net görüntüleri kaydedildi. İşte dünyayı etkisi altına alan virüsün insan hücrelerinde ilerleyişini gösteren o kareler...
Yapılan çalışmada koronavirüsün insan hücrelerinde yarattığı tahribat tüm yönleriyle açığa çıkarıldı.
Medikal görselleştirme uzmanları, virüsü sağlıklı hücrelerden ayırmak için renklendirdi.. Virüs parçacıkları turuncu renkte...
Burada bir tarama elektron mikroskobu altında görülen yuvarlak kırmızı nesneler, Covid-19'a neden olan virüsleri gösteriyor.