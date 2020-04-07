Koronavirüsün insan hücrelerinde yayılışı görüntülendi! Bu ne hız böyle

Tüm dünyayı esir alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bine dayanırken, ABD’de yapılan bir çalışmada, yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi. ABD’li bir hastadan alınan Covid-19’la enfekte olan hücreler laboratuvar ortamında çoğaltılarak virüsün en net görüntüleri kaydedildi. İşte dünyayı etkisi altına alan virüsün insan hücrelerinde ilerleyişini gösteren o kareler...