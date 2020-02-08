Koronavirüsün ilk tespit edildiği Vuhan kentinden yeni görüntüler geldi

Çin’de her geçen gün etkisini artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, can kaybı 637’ye, virüsten etkilenen sayısı 31 bin 161’e yükseldi. Vuhan kentinde vatandaşlar, maske takarak günlük hayatına devam ediyor.