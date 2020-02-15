Koronavirüsün fotoğrafları yayımlandı

Kovid-19 salgını nedeniyle 1384 kişi yaşamını yitirirken 7.171 kişi ise tamamen iyileşti. Can kayıplarının 1381'i Çin ana karasında, biri Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, biri Filipinler'de, biri de Japonya'da kaydedildi. Çin ana karasında 63 bin 866, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 56 ve Makau Özel İdare Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 18 kişide Kovid-19 tespit edildi.