Koronavirüsün fotoğrafları yayımlandı
Dünyayı sarsan koronavirüs ile ilgili gelişmeler gelmeye devam ediyor. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID), virüsün fotoğraflarını yayımladı. Hızla yayılan virüste son rakamlar dikkat çekti.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ve ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişi sayısı 64 bin 460'ı geçti.
Kovid-19 salgını nedeniyle 1384 kişi yaşamını yitirirken 7.171 kişi ise tamamen iyileşti. Can kayıplarının 1381'i Çin ana karasında, biri Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, biri Filipinler'de, biri de Japonya'da kaydedildi. Çin ana karasında 63 bin 866, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 56 ve Makau Özel İdare Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 18 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Kovid-19 görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:
"Japonya 29, Singapur 67, Tayland 33, Güney Kore 28, Malezya 19, Vietnam 16, Almanya 16, Avustralya 15, ABD 15, Fransa 11, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 8, Kanada 7, İtalya 3, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İspanya 2, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1."
Virüsün fotoğrafları yayımlandı
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID), Çin’in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19’un (koronavirüs) fotoğraflarını yayımladı.