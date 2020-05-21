Koronavirüsün en küçük kurbanı Güney Afrika'da yaşamını yitirdi
Güney Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle en küçük kurban yaşamını yitirdi. Prematüre olarak dünyaya gelen bebek, virüs nedeniyle iki gün sonra hayatını kaybetti. Minik yavru, solunum yetmezliğinden yaşamını yitirdi.
Güney Afrika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olan bir annenin doğum yaptığı belirtildi.
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Kovid-19 virüsü taşıyarak dünyaya gelen prematüre bebeğin yaşama tutunamayarak iki gün sonra yaşamını yitirdiği açıklanırken; bebeğin solunum almakta güçlük çektiği ve daha sonra öldüğü vurgulandı.
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Güney Afrika'da yeni tip koranavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 18 bini geçerken, şimdiye kadar 339 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
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Güney Afrika'da önümüzdeki birkaç ay içinde 40 binden fazla insanın koronavirüsten hayatını kaybedebileceği öngörüsü yapılıyor.
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