Koronavirüsün en gerçekçi görüntüsü ortaya çıktı!

Suudi Arabistan’daki Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (KAUST) yeni tip coronavirüsün şu ana kadar ki en gerçekçi ve güncel görüntülerini yayımladı. 3D modelleme yapan bilim insanları, elde edinilen son verileri de ekleyerek Covid-19’a neden olan hastalığın iç ve dış yapısını haritalandırdı.