Koronavirüsün en gerçekçi görüntüsü ortaya çıktı!
Bilim insanları, dünyada bir milyon 250 bini aşkın kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) şimdiye kadarki en gerçekçi ve güncel fotoğraflarını kaydetti.
Suudi Arabistan’daki Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (KAUST) yeni tip coronavirüsün şu ana kadar ki en gerçekçi ve güncel görüntülerini yayımladı. 3D modelleme yapan bilim insanları, elde edinilen son verileri de ekleyerek Covid-19’a neden olan hastalığın iç ve dış yapısını haritalandırdı.
Konuya ilişkin açıklama yapan araştırmacı Ondrej Strnad, “3D modelimiz, Covid-19’un, güncel yapısını atomik seviyede gösteriyor ve nükleokapsid proteinlerinin oluşturduğu ip benzeri yapı gibi daha önce görülmesi imkansız olan virüsün ayrıntılarını ortaya koyuyor.
Modeli geliştirmek için kullandığımız yaklaşım, Covid-19'un yayılmasına karşı yürütülen bilimsel mücadele için yeni bir yol açabilir. Çünkü geliştirdiğimiz teknoloji, bilim insanlarının yeni keşfedilenen bilgileri hızlıca modele dahil etmesine ve böylece sürekli güncellenen çevrimiçi bir kaynağın oluşmasını sağlayabilir” ifadelerini kullandı.
Çalışma kapsamında araştırmacılar, modeli oluşturmak için corona virüsün yüzeyini elektron mikroskoplarıyla görüntüleyerek yüksek çözünürlüklü fotoğraflar elde etti.