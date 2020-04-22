Koronavirüsün çıkış noktası Çin'de hayat normale dönüyor
Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası Çin'de hayat normale dönmeye başladı.
Çin, Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası normalleşmeye girdi.
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Toplu alanlar ve AVM'lerin açılmasının yanı sıra yasakların da kalkmaya başladığı Çin'de başkent Pekin, Vuhan ve Şanghay kentlerindeki günlük yaşam görüntülendi.
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İşte Çin'in günlük yaşantısından yansıyan fotoğraflar...
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