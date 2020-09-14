Koronavirüsün başladığı Vuhan'dan kritik uyarı: Evcil hayvanlarda...
ÇİN'in Vuhan kentinde salgına ilişkin yapılan araştırma ile birlikte, kentte koronavirüs testi yapılan evcil kedilerde çarpıcı sonuca ulaşıldı.
Dünyanın çıkmaz sokağı haline gelen, Çin'in Vuhan kentinde başlayan koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili araştırmalar sürerken Vuhan’daki Huazhong Tarım Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan çalışmanın sonucunda, evcil hayvanlardaki enfekte olma seviyesinin düşünülenden daha yüksek olduğu tespit edildi. Koronavirüs testi yapılan kedilerde yüzde 10 ila 15’inin hastalığa yakalandığı ortaya çıktı.
Kedilerden kan örnekleri alındı
Vuhan’da Ocak ve Mart ayları arasında 100’den fazla kediden alınan kan örneğinin, evcil hayvanların insanlardan virüsü kapmış olabileceğini ortaya çıkardığı ifade edildi. Çalışma kapsamında kan örneği alınan kedilerin yaklaşık yüzde 15’inde Covid-19 antikorları ve yaklaşık yüzde 10’unda da Sars-CoV-2 nötrleştirici antikorlar bulundu. En çok antikora sahip 3 kediye Covid-19’a yakalanmış bir kişinin sahip olduğu ifade edildi.
Kedilerde belirti göstermiyor ancak öldürebiliyor
Araştırmacılar, hastalığı yaymayı önlemek için Covid-19 hastalarının evcil hayvanlarından uzak olarak kendilerini izole etmesi gerektiğini söyledi. Araştırmada, SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş kedilerden hiçbirinin semptom göstermediği ancak virüsün evcil hayvanlar için ölümcül olabileceği düşünüldüğü ifade edildi. Bununla birlikte, araştırmacılar, SARS-CoV-2'nin solunum damlacıkları yoluyla kediler arasında bulaşabildiğini ifade eden, geçen hafta yayınlanan bir araştırmaya dikkat çekiyor.
Araştırmacılar, bu mekanizmanın türler arasında virüs yayıp yaymadığını öğrenmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söylerken, aynı zamanda veriler yorumlandığında evcil hayvan sahiplerini dikkatli olmaya teşvik etmek için yeterli endişe kaynağı olduğunu ifade etti.