Koronavirüsün başladığı Vuhan'dan kritik uyarı: Evcil hayvanlarda...

Kedilerde belirti göstermiyor ancak öldürebiliyor

Araştırmacılar, hastalığı yaymayı önlemek için Covid-19 hastalarının evcil hayvanlarından uzak olarak kendilerini izole etmesi gerektiğini söyledi. Araştırmada, SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş kedilerden hiçbirinin semptom göstermediği ancak virüsün evcil hayvanlar için ölümcül olabileceği düşünüldüğü ifade edildi. Bununla birlikte, araştırmacılar, SARS-CoV-2'nin solunum damlacıkları yoluyla kediler arasında bulaşabildiğini ifade eden, geçen hafta yayınlanan bir araştırmaya dikkat çekiyor.