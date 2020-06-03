Koronavirüsün başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk ortaya çıktığı Çin'in Vuhan şehrinde 110 gün sonra hayat normale dönmeye başladı. Tiyatro, sinema ve lunapark gibi eğlence sektörü açıldı. Kent halkı; tema parkları, iş fuarları ve gece pazarlarını yeniden doldurdu.
Dünya genelinde 382 binden fazla can kaybına neden olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk ortaya çıktığı yer olan Çin’in Vuhan kentinde hayat 110 gün sonra normale dönmeye başladı.
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Maske takma ve düzenli ateş ölçümü yapma gibi önlemlerin alınmaya devam ettiği kentte ilk ziyaret edilen yerler lunaparklar ve alışveriş merkezleri oldu.
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11 milyon nüfuslu Vuhan'da yaşayan kent halkı; tema parkları, iş fuarları ve gece pazarlarını yeniden doldurdu.
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Kentteki büyük plazalar yeniden aydınlatılırken; halkın yoğun olarak bulunduğu gözde mekanlar salgın öncesi haline döndü.
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