Koronavirüsün başkenti Wuhan'da karantina bitti herkes sokakta

Çin'in Vuhan kentindeki hayvan pazarından başlayıp dünyaya kıyamet senaryosu yaşatan koronavirüs (kovid-19), Çin'de etkisini bir hayli azaltmaya başladı. Son olarak Çinli yetkililer 76 günlük Vuhan kentindeki karantinanın sona erdiğini, bölgede yaşayanların izin almadan kentten çıkabileceklerini duyurdu. Salgının sembolü olan Vuhan kenti karantinadan kurtulmuş olsada Koronavirüs, Dünya'nın sorunu haline geldi. En çok vakaların görüldüğü ülkeler; İspanya, İtalya, ABD oldu. Salgının Türkiye ayağında da vaka sayıları her geçen gün artmaya devam ediyor. İşte Çinli yetkililerin Vuhan kenti hakkındaki kararı..