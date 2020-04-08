Koronavirüsün başkenti Wuhan'da karantina bitti herkes sokakta
DÜNYA'nın ortak sorunu koravirüsün merkezi Çin'in Vuhan kentindeki karantina, alınan kararla kaldırıldı. Vuhan kentinde koronavirüs krizi sonlara doğru yaklaşırken, krizle boğuşanlar Dünya ülkeleri oldu. İşte detaylar..
Çin'in Vuhan kentindeki hayvan pazarından başlayıp dünyaya kıyamet senaryosu yaşatan koronavirüs (kovid-19), Çin'de etkisini bir hayli azaltmaya başladı. Son olarak Çinli yetkililer 76 günlük Vuhan kentindeki karantinanın sona erdiğini, bölgede yaşayanların izin almadan kentten çıkabileceklerini duyurdu. Salgının sembolü olan Vuhan kenti karantinadan kurtulmuş olsada Koronavirüs, Dünya'nın sorunu haline geldi. En çok vakaların görüldüğü ülkeler; İspanya, İtalya, ABD oldu. Salgının Türkiye ayağında da vaka sayıları her geçen gün artmaya devam ediyor. İşte Çinli yetkililerin Vuhan kenti hakkındaki kararı..
Vuhan'da karantina esnetiliyor
Çin'de koronavirüsten toplam hayatını kaybeden sayısı 3 bin 33 olurken Yetkililer, 11 milyon nüfuslu Vuhan'da yaşayanların kentten izin almadan çıkabileceklerini açıkladı.
Okullar henüz açılmayacak
Kısıtlamaların tamamen kaldırılmadığını ifade eden yetkililer, okulların henüz açılmayacağını, bununla ilgili kararın daha sonra verileceğini belirtti.
Ocak ayından beri bugün ilk defa ölüm yaşanmadı
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından bu yana bugün ilk defa hiçbir ölümün yaşanmadığı bildirilmişti.