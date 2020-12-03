Koronavirüsü yenip kalp krizi geçiriyorlar! Covid-19 ilaçlarıyla ilgili komplo teorileri arttı
Koronavirüsü tedavi edecek ilaç henüz bulunamadı. covid-19 aşısı ise hala kullanıma girmedi. Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili tartışmalar ise sürüyor. Son dönemde korona hastaları verilen bazı ilaçları yan etkisi nedeniyle kullanmayınca üst üste uyarılar yapılmaya başlandı. Ancak koronayı yenip, kalp krizine yenilenlerin artması komplo teorilerini güçlendiriyor...
Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar, koronayı tedavi ederken kalp krizine mi neden oluyor? Son olarak Hatay'da görev yapan sağlık personeli Ferdane Bilgin'in koronavirüs tedavisi görürken kalp krizinden ölmesi yeni bir tartışmayı başlattı. Uzmanlar, koronavirüsün kanda pıhtılaşmaya neden olduğunu ve pıhtının kalp krizine neden olabileceğini belirtiyor. Ancak son dönemde üst üste medyaya yansıyan bir çok olayda koronavirüsü yenen kişilerin kısa bir süre sonra kalp krizinden hayatını kaybetmesi tedavi sürecinde kullanılan ilaçlarla ilgili komplo teorilerini yeniden gündeme getirdi. İşte son günlerde koronayı yenip kalp krizinden hayatını kaybedenlerden bazılarının hikayeleri...
3 günde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneler Başkanlığı'nda idari personel olarak görev yapan Ferdane Bilgin'in (40) koronavirüs testi 27 Kasım'da pozitif çıktı. Evli ve 2 çocuk annesi Bilgin, 30 Aralık günü kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Hastanede korona tedavisi görürken kalp krizinden öldü
Umre dönüşü korona virüsüne yakalanan Bursa'nın İnegöl ilçesinde kuyumculuk yapan 37 yaşındaki Erdin Akyol, tedavisi devam ederken Ankara'daki hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Erdin Akyol'un cenaze namazını eski İnegöl Müftüsü Vehbi Akyol kıldırdı. Cenazesi tabutunda kepçeyle defnedildi...
Evinde tedavi gören 4 çocuk annesi kalbine yanıldı
Denizli'nin Honaz ilçesinde 4 çocuk annesi Duygu Tahtacı, koronavirüs tedavisi evde devam ederken fenalaştı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 29 yaşındaki Duygu Tahtacı, iki kez üst üste kalp krizi geçirince hayatını kaybetti.