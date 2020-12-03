Koronavirüsü yenip kalp krizi geçiriyorlar! Covid-19 ilaçlarıyla ilgili komplo teorileri arttı

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar, koronayı tedavi ederken kalp krizine mi neden oluyor? Son olarak Hatay'da görev yapan sağlık personeli Ferdane Bilgin'in koronavirüs tedavisi görürken kalp krizinden ölmesi yeni bir tartışmayı başlattı. Uzmanlar, koronavirüsün kanda pıhtılaşmaya neden olduğunu ve pıhtının kalp krizine neden olabileceğini belirtiyor. Ancak son dönemde üst üste medyaya yansıyan bir çok olayda koronavirüsü yenen kişilerin kısa bir süre sonra kalp krizinden hayatını kaybetmesi tedavi sürecinde kullanılan ilaçlarla ilgili komplo teorilerini yeniden gündeme getirdi. İşte son günlerde koronayı yenip kalp krizinden hayatını kaybedenlerden bazılarının hikayeleri...