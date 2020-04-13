Koronavirüsü yenen Tom Hanks ilk kez kameralar karşısına geçti!
Ünlülerden ilk koronavirüs salgınına eşi Rita Wilson ile beraber yakalanan ünlü aktör Tom Hanks, ilk kez kameralar karşısına geçti ve Saturday Night Live (SNL) adlı komedi programının sunuculuğunu üstlendi.
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan ve kısa bir süre içerisinde de virüsü yenen çifften Tom Hanks, hastalıktan sonra ilk kez kameralar karşısına geçti. ABD'de NBC kanalında yayınlanan Saturday Night Live (SNL) adlı komedi programı telekonferans uygulaması kullanılarak evlerden yapıldı.
Programın sunuculuğunu ise koronavirüsü yenen ünlü aktör Tom Hanks yaptı. 63 yaşındaki oyuncu, şovun yapımcılarına teşekkür ederek, “Evden program sunmak biraz garip” ifadesini kullandı.
Eşinin ve kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Hanks, 11 Mart'tan bu yana ilk kez eşofman dışında bir giysi giydiğini söyledi.
Elvis Presley’nin hayatını anlatan filmin çekimleri için Avustralya’da bulunduğu esnada eşi Rita Wilson’la birlikte koronavirüse yakalanan ve sosyal medyadan durumunu açıklayan Hanks, TV programındaki konuşmasında, virüse hakkında şöyle konuştu: