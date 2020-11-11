Koronavirüsü yenen Eser Yenenler'in paylaşımı kahkahaya boğdu bakın ne paylaştı
Geçtiğimiz günlerde koronavirüsü yenen Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler ile birlikte çekilen karesiyle herkesi gülmekten kırdı geçirdi.
Geçtiğimiz haftalarda testinin pozitif çıktığını açıklayan oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, koronavirüsü yendi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Yenenler, "Bu zor dönemde gündemi meşgul etmek istemedim ancak çok fazla soran oluyor. Son yapılan covid testim negatif çıktı. Atlattık çok şükür" dedi.
36 yaşındaki Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler ile birlikte çekilen karesini de sosyal medya hesabından yayınladı. Yenenler'in esprili paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
Oyuncu, koronavirüse yakalanmasının ardından şu açıklamayı yapmıştı:
''Çok dikkat etmeme rağmen Covid-19 testim pozitif çıktı ama çok şükür hafif semptomlarla geçiriyorum. Kuzey ve Berfu negatif, İzmit'te ailesinin yanında. Ben kendimi izole edip, gerekenleri yapıyorum. Daha ağır geçirenlere acil şifalar diliyorum. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim.''
Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşinin sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. "Kavuşmayı bekliyoruz" diyen Yenenler, konuyla ilgili şunları söylemişti:
''Küçük bir durum güncellemesi yapıyorum soran herkes için. Eser, daha iyi. Canım kocam... O evde, biz hala ondan ayrıyız.''