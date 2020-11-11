Koronavirüsü yenen Eser Yenenler'in paylaşımı kahkahaya boğdu bakın ne paylaştı

Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşinin sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. "Kavuşmayı bekliyoruz" diyen Yenenler, konuyla ilgili şunları söylemişti:

''Küçük bir durum güncellemesi yapıyorum soran herkes için. Eser, daha iyi. Canım kocam... O evde, biz hala ondan ayrıyız.''