Koronavirüsü yenen 9 jandarma personelinden immün plazma bağışı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 9 jandarma personeli, 'immün plazma' tedavisi için bağış yaptı.
AMASYA İl Jandarma Komutanlığı, kentte görevli jandarma personeline yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırdı.
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Test sonuçlarında bir teğmen, bir uzman jandarma ve 7 jandarma erin, Kovid-19 testi pozitif çıktı.
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Jandarma personeline, 14 günlük izolasyon ve tedavinin ardından yapılan testlerin sonuçları ise negatif çıktı.
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Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğünün Samsun'un Canik ilçesindeki kan alma merkezine gelen askerler, immün plazma bağışında bulundu.
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