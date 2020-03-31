Koronavirüsü pozitif çıkan umreciler hastanede

Konya, Eskişehir ve Kayseri'de karantina süresi sona eren umreciler tahliye edildi. Konya'da koronavirüs testleri pozitif çıkan umreciler hastanede tedavi altına alınırken Ankara'da testleri pozitif çıkanların yoğun olduğu ve tedavilerine başlandığı kaydedildi.