Koronavirüsü pozitif çıkan umreciler hastanede
Suudi Arabistan'dan dönen umrecilerden Covid-19 testi pozitif çıkanlar tedavi altına almaya başlandı. Ankara'da karantina altında olan umrecilerin ise tedavileri sürüyor.
Konya, Eskişehir ve Kayseri'de karantina süresi sona eren umreciler tahliye edildi. Konya'da koronavirüs testleri pozitif çıkan umreciler hastanede tedavi altına alınırken Ankara'da testleri pozitif çıkanların yoğun olduğu ve tedavilerine başlandığı kaydedildi.
İlk tahliyeler Konya'da akşam saatlerinde başladı. Testleri negatif çıkan umrecilere evlerinde de 14 gün karantinada kalacaklarına yönelik tebligat imzalatıldı.
İl dışına gidecekler sosyal mesafe kuralına göre otobüsleri yerleştirildi. Tahliye işlemlerinin gece yarısına kadar süreceği belirtildi.
Eskişehir Kredi ve Yurtlar Kurumu Gündüzalp Öğrenci Yurdu’nda kalan umrecilerden karantina süresini dolduran 254 kişiden, koronavirüs test sonuçları negatif çıkanların tahliyesi sürüyor. Otobüslerle kentten ayrılacaklar umreciler için Eskişehir Valiliği’nce seyahat izin belgesi düzenlendi.