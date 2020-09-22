Koronavirüsü atlattı! İkinci gün belediyeye bisikletle geldi

“Covid’i atlattıysam geçmişte yaptığım sporun bunda çok önemli yeri var”

Spor sayesinde Covid sürecini kolaylıkla atlattığını söyleyen Başkan Bozkurt, “Kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız. Hepimize yetecek kadar kaynak var ama böyle kullanmaya devam edersek bir süre sonra dünyayı yaşanabilir olmaktan çıkaracağız. O yüzden hem kendi sağlığımız için bu çok önemli. Eğer ben spor yapmamış olsaydım ya da sigara kullanmış olsaydım bugün ikinci günde evimden buraya kadar bisikletle gelemezdim. Eğer Covid’i atlattıysam geçmişte yaptığım sporun bunda çok önemli yeri var. Bizler artık bu tüketici toplum kültüründen kurtulmamız lazım. Değerlerimize dönmemiz lazım” şeklinde konuştu.