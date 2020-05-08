Koronavirüsü atlatan Dilan Çıtak ve sevgilisi maske takmayanlara sitem etti
Sevgilisi Levent Dörter'in ardından kendisi de koronavirüs olan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak,Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Yaşadıklarının zor olduğunu anlatan Çıtak, maskesiz kadını görünce tepki gösterdi.
Koronavirüsü atlatan Dilan Çıtak Tatlıses ile sevgilisi Levent Dörter, zor zamanların ardından gündelik hayatlarına geri döndü. İkili, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir kırtasiyeden çıkarken görüntülendi. Evlerindeki eksikleri tamamladıklarını söyleyen Tatlıses, geçirdiği zor günleri şöyle anlattı:
"Sıkıcı ve kötü bir süreç geçiyor. İhtiyaçlar için çıkmak zorunda kalıyoruz ama çok korkuyoruz. Aşırı bir stres oluyor. Tedavi sürecinde kalbim sıkışıyordu. Levent'in ateşi çıktıkça ben 'Adamı kaybediyoruz herhalde' demeye başladım. Alkol ve sigara kullanmadığımız için kolay atlattık."
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, sıkıntılı günlerin ardından üretim yapmaya karar verdiklerini söyleyen Levent Dörter ise, şunları söyledi:
"YouTube'a ağırlık vermeye başladık. Sürekli bir araya gelip, şarkı kaydı yapıyoruz. Evi stüdyoya çevirdik. Çok güzel bir şarkı çıkıyor. Psikolojimiz adına bu dönem şarkı çıkartmak mantıklı geldi."
"Hem artık 'Milyarlar harcayalım da klip çekelim, milyarlar harcayıp en iyi ses sisteminde kaydedelim' düşüncesi yok. Evde klip çekeceğiz. Kendimizi güncellemek durumundayız. Müzik nankör bir sektör. Hemen unutuluruz, üretemezsek."