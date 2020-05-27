Koronavirüsten sonra artan somon siparişlerine yetişemiyorlar
RİZELİ girişimci Hasan Kuzuoğlu, Artvin'in Borçka Barajı Gölü'ne kurduğu çiftlikte Karadeniz somonu üretiyor. Yılda 3 ton balık, 15 bin lira ciro ile işe başlayan Kuzuoğlu, 9 yılda 16 bin ton somon balığı üretimine ulaştığı çiftliğinde 500 milyon gelir elde edip, 12 ülkeye de ihracat yapıyor. Kuzuoğlu, bağışıklığı güçlendiren somonun koronavirüs salgını sonrası satışının arttığını, siparişlere zor yetiştiklerini söyledi.
Hasan Kuzuoğlu, ABD'de bir şirketin genel müdürü olarak çalışırken, özlemini duyduğu doğal hayat için 9 yıl önce memleketi Rize Fındıklı'nın yeşil doğasıyla ünlü Çağlayan köyüne döndü.
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Çağlayan Deresi'nin kenarında alabalık üretim çiftliği kuran Kuzuoğlu, aldığı 10 bin yavru alabalıkla tek başına Karadeniz somonu üretimine başladı.
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İlerleyen dönemde işini geliştiren, havuz ve balık sayısını artıran Kuzuoğlu, Artvin'in Borçka Barajı gölüne kafesler yerleştirdi.
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Yılda 15 bin ton somon üretimi seviyesine ulaştığı çiftliğinde Kuzuoğlu, aralarında su ürünleri mühendislerinin de yer aldığı 550 kişiye iş verdi.
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