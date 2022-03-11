Koronavirüsten ölenlerin gerçek sayısı korkunç! 6 milyon deniliyor ama 18 milyon kişi koronadan öldü
KORONAVİRÜS salgının başladığı günden bu yana Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı resmi rakamlarda 6 milyon kişi civarında gözüküyor. Araştırmacılar, dünya çapında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının, resmi verilerin üç katı olan 18 milyondan fazla olduğunu açıkladı.
Araştırmacılar, dünya çapında koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının, resmi verilerin üç katı olan 18 milyondan fazla olduğunu değerlendiriyor. Araştırma, ABD'deki Washington Üniversitesi bünyesindeki 'Covid 19 ek ölümler ekibi' tarafından yapıldı. 191 ülkeyi kapsayan çalışmaya, küresel gerçek ölüm verisi adı verildi.
Çalışmada direkt virüs kaynaklı ölümler kadar enfeksiyona bağlı ölümler dikkate alındı. Bunun nedeni olarak da, mevcut hastalıkların Covid nedeniyle kötüleşebilmesi gösterildi.
BBC Türkçe'nin aktardığı bilgiye göre; araştırma, salgın öncesi yılların ölüm ortalamaları ile salgın dönemindeki ölüm ortalamalarının karşılaştırılması üzerine kuruldu. Bu hesabı yapabilmek için ekip, Dünya Ölüm Veritabanı, Avrupa İstatistik Kurumu gibi resmi kurum verilerini kullandı.
Elde edilen veriler ülke ve bölge bazlı olarak dramatik farklılıklar gösterse de, küresel olarak ölüm oranı, 100 bin kişide 120 kişi olarak tespit edildi. Bu, 2020'nin başından 2021'in sonuna kadar olan iki yıllık sürede 18.2 milyon kişinin Covid nedeniyle hayatını kaybettiğini gösterdi.