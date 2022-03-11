Koronavirüsten ölenlerin gerçek sayısı korkunç! 6 milyon deniliyor ama 18 milyon kişi koronadan öldü

Elde edilen veriler ülke ve bölge bazlı olarak dramatik farklılıklar gösterse de, küresel olarak ölüm oranı, 100 bin kişide 120 kişi olarak tespit edildi. Bu, 2020'nin başından 2021'in sonuna kadar olan iki yıllık sürede 18.2 milyon kişinin Covid nedeniyle hayatını kaybettiğini gösterdi.