Koronavirüsten ölen sağlık çalışanlarının yakınlarına kaç lira ödenecek? 81 ile genelge gitti
81 ile genelge gitti. Koronavirüsle mücadele ederken koronaya yakalanıp hayatını kaybeden sağlık çalışanları 'vazife malulü' sayılacak ve ailelerine maaş bağlanacak. Peki hangi sağlık çalışanı ve yakınları kaç lira ödenecek ve hangi haklar verilecek?
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile birlikte sağlık çalışanlarına vazife malülü olma ve yakınlarına maaş ödeme uygulamaları devreye girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği düzenleme için genelge yayınlandı. Sağlık çalışanları vazife malulü ve koronavirüs meslek hastalığı sayılacak. Peki hangi sağlık çalışanı ve yakınları ne kadar para ödenecek ve hangi haklar sağlanacak? İşte ayrıntılar...
Türkiye koronavirüsle savaşırken ön cephede hep sağlık çalışanları vardı. Hiç tanımadıkları insanlar için canlarını tehlikeye atan sağlık çalışanlarından onlarcası virüse yakalanarak hayatını kaybetti. Bilim Kurulu üyesi Necmi İlhan, koronaya yakalanan her 10 kişiden birinin sağlık çalışanı olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, sağlıkçılardan gelen 'korona meslek hastalığı sayılsın' talebine duyarsız kalmadı. Erdoğan salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının, kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırma sağlanacağını söyledi.
Tüm hastaneler kapsamda
Sağlık Bakanlığı genelgesiyle sağlık çalışanları için yeni haklar da getirilmiş oldu. Genelge ile, koronavirüs nedeniyle meslek hastalığı veya vazife malullüğünden, üniversite, ve özel dahil tüm sağlık kurumlarındaki çalışanlar yararlanabilecek.
Başvuru nasıl yapılacak?
Başvurular ilgili birim amiri (İl, İlçe Sağlık Müdürü, Başhekim) sonrasında ise İl Sağlık Müdürü tarafından onaylanacak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memurlar ile ilgili onaylanan başvurular İl Sağlık Müdürlüklerince Sağlık Bakanlığı'na gönderilecek. Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdam şekli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamı dışında görev yapan çalışanlara ilişkin onaylanmış başvurular ise, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri'ne gönderilecek. Edindiğimiz bilgiler ve daha önceki uygulamalara göre sağlanan haklar özetle şöyle olacak: