Koronavirüsten ölen piskoposun naaşı öpülmüştü! Patrik Irinej'e şok haber
Sırp Piskopos Radoviç'in cenaze merasimi dünyada yankı uyandırmıştı. Koronavirüsten ölen piskoposun cenazesine binlerce kişi katılmış naaşı öpülmüştü. O cenaze sonrası kaçınılmaz haber geldi.
Sırp Ortodoks Kilisesi'nin 90 yaşındaki Patriği Irinej, geçen hafta katıldığı eleştirilerin hedefi olan cenaze töreninden sonra aldığı haberle şoku yaşadı.
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Koronavirüs salgını Avrupa genelinde yayılırken Sırp Ortodoks Kilisesi'nin Patriği Irinej de koronavirüse yakalandı.
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Test sonucunun pozitif çıkması sonucu sonrası hastaneye kaldırılan Patrik Irinej'in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.
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Sırp Ortodox Kilisesi'nden yapılan açıklamada Patrikj Irinej'in sağlık durumunun 'mükemmel olduğu' belirtildi.
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