Koronavirüsten kurtulan Burak Akkul ve Seda Akkul'un son sağlık durumları
TeVe2'de Çok Gezenti programının sunuculuğunu yapan Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, koronavirüs hastalığından kurtuldu. Akkul ailesi, son sağlık durumları hakkında bilgiyi Instagram'dan verdi.
Mart ayında koronavirüse yakalanan Çok Gezenti programının sunucusu Burak Akkul, 1 ay boyunca koronavirüs sebebiyle hastanede kalmanın ardından geçtiğimiz günlerde taburcu oldu. Şimdilerde eşi Seda Akkul ile evde karantina altında olan Burak Akkul ve Seda Akkul'un sağlık durumları hayranları tarafından oldukça merak edildi.
6 gündür evinde olan ve fizik tedavi sürecinde olan Akkul, 1 aylık tedavi sürecinde biran olsun desteğini eksik etmeyen takipçilerinin meraklarını dindirdi. Akkul, Instagram hesabından şunları yazdı:
"Evde 6.gün" Merhaba. Yoğun bakımda üç hafta uyutuldum, servisteki bir hafta dahil bir aydır hastanedeydim. Şimdi Seda Akkul ile evde istirahat ve fizik tedaviyle geçiyor günler... (fizik tedavimin sebebi, 20 gün uyuyan bedenin bazı uzuvlarındaki ağrı, güç ve denge kaybı) Yakın zamanda eski enerjime kavuşacağıma eminim.''
''Bu süreçte binlerce yorum ve mesajda gönderdiğiniz güzel dilekler, dualarınız, tarifsiz mutlu etti beni. Belirtmek isterim ki bunları okumam cevaplamam mümkün değil (bu fotoğraf altına ve yine DM'ye yazacaklarınızı da tek tek okuyamam) Ama varlığınızı en derinden hissettim ve hissediyorum her zaman. Daha hızlı ve sık haberleşmek üzere."