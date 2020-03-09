'Koronavirüsten koruyor' diye sahte içki sattılar 27 kişi öldü

"Alkolün koronavirüse iyi geldiği" söylentileri sahte içki tüketimini artırıyor

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan, Kerec Başsavcı Vekili Muhammed Ağayari de "Elborz eyaletinde sahte içkiden zehirlenen kişilerden 7'si öldü." dedi. Ağayari, bazı vatandaşların "alkolün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte olduğu belirlenen içkileri tükettiğini söyledi.