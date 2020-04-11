Koronavirüsten korunurken tetiklenen 7 cilt sorununa dikkat!

El egzeması (kontakt irritan ve allerjik dermatit)

Normalde günde ortalama 5-6 kez el yıkarken, koronavirüs salgınıyla beraber en az 15-20 kez, hatta daha fazla ve uzun sürelerde yıkıyoruz ellerimizi. Dezenfektan, su ve sabunun yarattığı tahribat nedeniyle cilt daha fazla tahriş oluyor; egzamaya yatkın kişilerde kuruluğun yanı sıra ciltte çatlaklar ve kızarıklıklar gelişiyor. Eller üzerinde oluşan çatlaklar sonucu da cilt enfeksiyona açık hale geliyor. Ayrıca birçoğumuz uzun süreli eldiven kullanmak zorundayız.