Koronavirüsten korunurken tetiklenen 7 cilt sorununa dikkat!
Koronavirüsün yayılması ile birlikte hiç olmadığı kadar sabunla, dezenfektanla ve kolonya ile temas eder olduk. Uzun süre eldiven ve maske kullanıyor, evde kalmamız nedeniyle de güneşten daha az yararlanıyoruz. Tüm bunlara bir de yeni koronavirüsün (Covid-19) yarattığı panik havası de eklenince; egzama başta olmak üzere, çeşitli cilt hastalıklarının tetiklenmesi kaçınılmaz oluyor.
Vuhan'da ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle eve kapandığımız şu günlerde hangi cilt hastalıklarında artış gözlemleniyor? Daha da önemlisi bu hastalıklara karşı nasıl önlem almalıyız? Koronavirüs nedeniyle tetiklenen 7 cilt sorununu neler, bu cilt sorunlarını önlemek içi ne yapılmalı?
El egzeması (kontakt irritan ve allerjik dermatit)
Normalde günde ortalama 5-6 kez el yıkarken, koronavirüs salgınıyla beraber en az 15-20 kez, hatta daha fazla ve uzun sürelerde yıkıyoruz ellerimizi. Dezenfektan, su ve sabunun yarattığı tahribat nedeniyle cilt daha fazla tahriş oluyor; egzamaya yatkın kişilerde kuruluğun yanı sıra ciltte çatlaklar ve kızarıklıklar gelişiyor. Eller üzerinde oluşan çatlaklar sonucu da cilt enfeksiyona açık hale geliyor. Ayrıca birçoğumuz uzun süreli eldiven kullanmak zorundayız.
Ancak bazı kişilerin özellikle lateks içeren eldivenlere karşı alerjisi olabiliyor. Lateks,nadiren de olsa ciddi alerjik şok tablosuna bile yol açabiliyor. Dolayısıyla lateks içermeyen eldivenler daha güvenlidir. Alerjik bünyeli kişilerin eldiven içine ayrıca bez astar dikmeleri ya da içi pamuklu, dışı yıkanabilir eldiven tercih etmeleri cilt sağlıkları için önemli.
Ellerinizi zeytinyağlı, gliserinli el sabunlarıyla yıkamaya özen gösterin.
Ellerinize her su değdiğinde el kremi sürmeyi alışkanlık haline getirin.
Bulaşık yıkarken ve temizlik yaparken içi pamuklu eldiven giymeyi unutmayın.
Market gibi su ve sabunun olmadığı dış ortamlarda elleriniz dezenfektan veya kolonyayla temizledikten sonra el kremini tekrarlayın.