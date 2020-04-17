Koronavirüste son durum! İngiltere'de can kaybı 15 bine yaklaştı
İlk olarak 2019 Aralık ayında Wuhan'da ortaya çıkan corona virüs nedeniyle dünya genelinde vaka sayısı 2 milyonun 200 binin üzerine çıktı. ABD'de ölü sayısı 34 bini aştı. İran'da ise ölüm artış hızı azalıyor. İngiltere'de de bir günde Covid-19 kaynaklı 847 kişi hayatını kaybetti. İşte küresel salgında son gelişmeler...
İlk olarak 2019 Aralık ayında Wuhan'da ortaya çıkan corona virüs nedeniyle dünya genelinde vaka sayısı 2 milyonun 200 binin üzerine çıktı. Küresel salgında şu ana kadar 145 binden fazla can kaybı yaşanırken, pandeminin merkezi haline gelen ABD'de ölü sayısı 33 bini aştı. ABD'yi ise İspanya ve İtalya takip ediyor.
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ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 296 artarak 33 bin 286'ya yükseldi. ABD'de korona virüs salgınında 54 bin 376 kişinin ise iyileşerek taburcu edildikleri belirtildi.
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İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 847 artarak 14 bin 576 oldu.
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İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 585 artışla 19 bin 715'e çıktı.
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