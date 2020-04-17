Koronavirüste son durum! İngiltere'de can kaybı 15 bine yaklaştı

İlk olarak 2019 Aralık ayında Wuhan'da ortaya çıkan corona virüs nedeniyle dünya genelinde vaka sayısı 2 milyonun 200 binin üzerine çıktı. Küresel salgında şu ana kadar 145 binden fazla can kaybı yaşanırken, pandeminin merkezi haline gelen ABD'de ölü sayısı 33 bini aştı. ABD'yi ise İspanya ve İtalya takip ediyor.