Koronavirüste mutasyon sonrası İstanbul'da son durum! Şaşırtan değişim ilçe ilçe ortaya çıktı

Dünya genelinde 2020 yılı başından bu yana etkilerini sürdürmeye devam eden koronavirüs salgını Türkiye'yi de etkiledi. Alınan önlemler ve gerçekleştirilen kısıtlamalar İstanbul'da olumlu yönde etkiler gösterdi. İstanbul'da kısıtlamalar öncesi koronavirüsün yoğun olduğu yani haritada kırmızı renkte olan ilçeler yeşile dönmeye başladı.