Koronavirüste mucizevi keşif! ABD'li bilim insanları başardı

Aralık 2019'dana beri koronavirüse teslim olan Dünya, bilimsel çalışmalarla işin içinden çıkacak bir yol arıyor. Tam da o anda ABD'li bilim insanlarından sevindirici bir haber geldi, yeni bir antikor keşfedildi. Keşfedilen bu yeni antikorun koronavirüse karşı 10 kat koruyucu olduğu belirtildi. İşte detaylar....