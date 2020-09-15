Koronavirüste mucizevi keşif! ABD'li bilim insanları başardı
Dünyanın umutla beklediği koronavirüsü yenebilecek bir mucize gelişme haberi ABD'li bilim insanlarından geldi.
Aralık 2019'dana beri koronavirüse teslim olan Dünya, bilimsel çalışmalarla işin içinden çıkacak bir yol arıyor. Tam da o anda ABD'li bilim insanlarından sevindirici bir haber geldi, yeni bir antikor keşfedildi. Keşfedilen bu yeni antikorun koronavirüse karşı 10 kat koruyucu olduğu belirtildi. İşte detaylar....
ABD'nin saygın eğitim kurumlarından Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli uzmanlar koronavirüsü tamamen etkisiz hale getiren antikor keşfettiklerini iddia etti.
ABD'nin saygın tıp yayınlarından Cell dergisinde yayımlanan makalede bilim insanları, salgına karşı "virüsü tamamen kaybeden" antikor bileşeni keşfedildiğini duyurdu.
Normalde bulunan antikordan 10 kat küçük olan bu yeni antikorun Ab8 adlı ilacı oluşturmak için kullanıldığı ifade edildi. İlacın, dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs türü SARS-CoV-2 yani Covid-19'a karşı potansiyel bir koruyucu olacağı tahmin ediliyor.