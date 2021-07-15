Koronavirüste gerçek vaka sayısı! Bu araştırma ezber bozdu 'Resmi'lere göre rakam uçuk
Yapılan bir araştırma, dünya geneli Covid-19 gerçek vaka sayısını ortaya çıkardı.
Dünyanın topyekün mücadele içerisinde olduğu Covid-19'la ilgili gündeme bomba gibi düşen araştırma yapıldı. Araştırma sonucunda gerçek vaka sayısına dair ezber bozan sonuçlar ortaya çıktı. İşte detaylar...
Son dönemde Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı ile boğuşan dünyada vaka sayıları artış trendinde. Buna bağlı olarak pek çok ülke gevşettiği kısıtlamaları geri getirmeye hazırlanıyor.
Virüs yaklaşık 2 yıldır bilim dünyasının da bir numaralı maddesi. Kovid-19 ile ilgili yüzlerce bilimsel araştırma yapıldı ve yapılmaya devam ediyor.
Vaka sayıları mercek altına alındı
Bu araştırmalar sayesinde virüs ile ilgili her geçen gün yeni bir şey öğreniyor. O araştırmalara bir yenisi daha eklendi. Bilim insanları bu sefer vaka sayılarını mercek altına aldı.