Koronavirüsle mücadele eden en aykırı doktor görünüşü şaşırtıyor!
Vücudu boynundan ayağına kadar dövme dolu olan doktor Sarah Grey, çift mesai ile görevine devam ederken sosyal medyadan insanları evde kalmaya davet ediyor.
Kendisini dünyanın en çok dövmesine sahip doktoru olarak tanımlayan Sarah Gray,koronavirüs pandemisi nedeniyle olağanüstü bir performansla çalışıyor.
Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan aykırı doktor tüm gün süren mesaisinin ardından gece nöbetine kalarak görevini sürdürürken takipçilerinden evde kalmalarını istedi.
Instagram’da “Salgın sırasında ön sıralarda çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim” notuyla paylaşım yapan Sarah sözlerine “Biz işe gelerek size yardımcı olurken, siz de evlerinizde kalarak bize yardımcı olun” diyerek devam etti.
Ortopedist olan Sarah, böyle zor zamanlarda nazik olmanın ve gülümsemenin önemine dikkat çekti. Gülümseyen fotoğrafını “Bir gülümseme 1000 yarayı iyileştirebilir” notuyla paylaşarak mesaj verdi.