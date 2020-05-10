Koronavirüsle ilgili bomba komplo teorisi! Yahudilerin bir oyunu mu

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 280 bin 162'ye, vaka sayısı 4 milyon 97 bin 429'a ulaştı. Koronavirüs salgını ile ilgili komplo teorilerinin ise ardı arkası kesilmiyor. İşte o iddialardan/komplo teorilerinden bazıları...