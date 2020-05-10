Koronavirüsle ilgili bomba komplo teorisi! Yahudilerin bir oyunu mu
Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 280 bini geçti. Koronavirüsün kaynağıyla ilgili kommplo teorilerinin de ardı arkası kesilmiyor. Yahudierin katliam planı diyen de var, aşı karşıtlarını susturmak için yapıldı diyen de... Kan grubuna göre öldürme oranı ayarlandı iddiası da var, siyahileri 4 kat daha fazla öldürüyor diyen de...
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 280 bin 162'ye, vaka sayısı 4 milyon 97 bin 429'a ulaştı. Koronavirüs salgını ile ilgili komplo teorilerinin ise ardı arkası kesilmiyor. İşte o iddialardan/komplo teorilerinden bazıları...
David Icke'den uçuk iddialar
Bu konuda 1 numaralı isim hiç şüphesiz eski bir futbolcu olan komplo teorisyeni David Icke... David Icke, önce 5G ağlarıyla koronavirüsün yayılması arasında bir bağ olduğunu iddia etmiş ardından ise virüsün arkasında Yahudi bir grubun olduğunu öne sürmüştü.
Icke'nin son iddiası ise koronavirüs salgınının, 'aşıları halka zorla yapmak için bir efsane olduğu' olmuştu.
Liverpool'ün yıldızı da etkilendi
David Icke'nin iddialarıyla etkilenen isimlerden biri de Liverpool'un savunmacısı Dejan Lovren'di...