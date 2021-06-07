Koronavirüse yakalanıyor ama hasta olmuyorlar! İşte nedeni

Covid-19'a yakalanan bazı kişilerin neden hastalanmadığını açıklayan genetik bir bağlantının ilk kanıtı bulundu. İngiltere’de yer alan Newcastle Üniversitesi tarafından yönetilen çalışma, “HLA-DRB1*04:01” adlı genin asemptomatik kişilerde üç kat daha sık bulunduğunu gösterdi. Araştırmada, ayrıca bu gene sahip kişilerin şiddetli Covid-19’dan bir dereceye kadar korunmaya sahip olduğu ifade edildi. Çalışmanın yazarları, "İnsanlar Covid-19'a yakalanır, ama hasta olmazlar. Bu bizi gelecekteki aşılar için kime öncelik vermemiz gerektiğini gösteren bir genetik teste götürebilir" ifadelerini kullandı.