Koronavirüse yakalanıyor ama hasta olmuyorlar! İşte nedeni
Covid-19'a yakalanan bazı kişilerin neden hastalanmadığını açıklayan genetik bir bağlantının ilk kanıtı bulundu. Semptom göstermedikleri için toplum içiresinde hastalığı yayan bu kişileri koruyan genin “HLA-DRB1*04:01” olduğu belirlendi. Bu geni taşıyanlar, Covid-19'dan 3 kat daha fazla koruyormuş...
Covid-19'a yakalanan bazı kişilerin neden hastalanmadığını açıklayan genetik bir bağlantının ilk kanıtı bulundu. İngiltere’de yer alan Newcastle Üniversitesi tarafından yönetilen çalışma, “HLA-DRB1*04:01” adlı genin asemptomatik kişilerde üç kat daha sık bulunduğunu gösterdi. Araştırmada, ayrıca bu gene sahip kişilerin şiddetli Covid-19’dan bir dereceye kadar korunmaya sahip olduğu ifade edildi. Çalışmanın yazarları, "İnsanlar Covid-19'a yakalanır, ama hasta olmazlar. Bu bizi gelecekteki aşılar için kime öncelik vermemiz gerektiğini gösteren bir genetik teste götürebilir" ifadelerini kullandı.
Covid-19 semptomları, teşhis ve teşhis yöntemleri ile ilgili bilgiler bir yıldan bu yana dünya çapında dolaşıyor. Yaygın semptomlar arasında kuru öksürük, yorgunluk ve ateş öne çıkıyor.
Asemptomatik insanları test etmeden tespit mümkün değil
Bununla birlikte, bazı insanlar semptomları gözle görülür şekilde sergileyip pozitif test ederken, bu semptomlardan herhangi birini sergilemeyen bazı kişilerin testleri de pozitif çıktı. Bu asemptomatik özellik daha büyük bir tehdit oluşturdu çünkü asemptomatik insanlar taşıyıcı olmalarına rağmen test etmeden hasta olduklarını anlamak mümkün değil.
Peki virüs neden bazı insanlar için farklı davranıyor? Newcastle Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma asemptomatik vakalara neden olan gen ilk ortaya konuldu.