Koronavirüse yakalanan yeni doğmuş bebeklere hemşirelerden anne şefkati
TÜRKİYE'nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesinde doğduktan sonra temaslı olarak korona virüse yakalanan bebeklerle hemşireler özel olarak ilgileniliyor.
Yozgat Şehir Hastanesinde korona virüse yakalanan gebeler, diğer hasta gebelerden ayrı bir bölümde izole bir şekilde tutuluyor. Sağlık çalışanları, gebe hastaların tedavisiyle yakından ilgileniyor. Koronavirüse yakalanan anne adayının sağlık durumuna göre sezaryenle ya da normal olarak doğumu gerçekleştiriliyor.
Yeni doğan bebekler, sağlık kontrolleri ve koronavirüs testleri yapıldıktan sonra diğer bebeklerden ayrı olarak hazırlanan yeni doğan yoğun bakım servisine alınıyor.
Hemşireler annelik yapıyor: Burada süreç içerisinde korona virüs tedavileri devam eden bebekleri hemşireler elleriyle besliyor, onların uyumalarını sağlıyor. Koronavirüs salgınına yakalanan minik fertlere anne şefkatiyle yaklaşan hemşireler, bebekler iyileşene kadar onların her türlü ihtiyacı ile ilgileniyor.
Anne ve bebeğin kavuşmasını da hastalık süreci belirliyor. Anne ve bebeğin koronavirüs testlerinin negatife gelmesiyle birlikte anne, bebeğine kavuşuyor.