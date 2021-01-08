Koronavirüse yakalanan yeni doğmuş bebeklere hemşirelerden anne şefkati

Hemşireler annelik yapıyor: Burada süreç içerisinde korona virüs tedavileri devam eden bebekleri hemşireler elleriyle besliyor, onların uyumalarını sağlıyor. Koronavirüs salgınına yakalanan minik fertlere anne şefkatiyle yaklaşan hemşireler, bebekler iyileşene kadar onların her türlü ihtiyacı ile ilgileniyor.