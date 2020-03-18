Koronavirüse yakalanan Rugani'nin sevgilisinden kötü haber
Juventus forması giyen Daniele Rugani, koronavirüse yakalanan ilk Serie A futbolcusu olmuştu. Rugani'ye bir kötü haber de sevgilisi Michela Persico'dan geldi.
İtalya Serie A'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen futbolcu olarak kayıtlara geçen Juventuslu Daniele Rugani'nin sevgilisi de hastalığa yakalandı. Michela Persico yaptığı açıklamada aynı zamanda hamile olduğunu duyurdu.
Hastalığa yakalanmadan kısa bir süre önce hamile olduğunu duyurmaya hazırlandıklarını ancak koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından bundan vazgeçtiklerini söyleyen Michela Mersico, sonsuz bir korkuya sahip olduğunu ifade etti.
"Hala bu konu hakkında konuşmakta zorlanıyorum" diyen Persico, şu ifadeleri kullandı; "Şu an neler olacağını anlamam gerekiyor. "Umarım virüs hamileliğimi etkilemez. Doktorlar, bunun bir sorun olmayacağını emin bir şekilde söylediler ancak kendinizi benim yerime koyun. Sonsuz bir korkum var."
Kendisinin koronavirüse dair hiçbir semptoma sahip olmadığını belirten Persico, "Daniele'nin de ilk başlarda herhangi bir semptomu yoktu fakat sonrasında iki kez ateşlendi ve kontrol edilmeye başlandı. Şu an gayet pozitif ve iyi. Benim şu an hiçbir semptomum yok. Yalnız kalıyorum ve kimseyi göremiyorum ancak bunun üstesinden geleceğim" şeklinde konuştu.