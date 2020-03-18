Koronavirüse yakalanan Rugani'nin sevgilisinden kötü haber

Kendisinin koronavirüse dair hiçbir semptoma sahip olmadığını belirten Persico, "Daniele'nin de ilk başlarda herhangi bir semptomu yoktu fakat sonrasında iki kez ateşlendi ve kontrol edilmeye başlandı. Şu an gayet pozitif ve iyi. Benim şu an hiçbir semptomum yok. Yalnız kalıyorum ve kimseyi göremiyorum ancak bunun üstesinden geleceğim" şeklinde konuştu.