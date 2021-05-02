Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nden sevindiren haber
Bir süredir koronavirüs tedavisi gören oyuncu Gonca Vuslateri'nden sevindiren haber geldi. Ünlü oyuncu, hastalığı atlattığını yaptığı paylaşımla duyurdu.
Oyuncu Gonca Vuslateri geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurdu ve hastanede tedavi görmeye başladı. Bacağını yakmasıyla da gündeme gelen Vuslateri, hastaneden yeni bir paylaşım yaptı.
Hemşirelerle çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Vuslateri, şu ifadeleri kullandı: 'Sabah 5'in en güzel haberi... Covid: Negatif. Hastaneden çıkmıyoruz. 9'uncu kata gidiyorum. Artık iki şey için değil tek şey için üzülebilirim yavaştan. O da geçecek ama. Sete zımba gibi girerim. Canım hemşirelerim...! Hande, Merve ve Eda... Size aşığım. 15 gün her ağladığımda elimi tuttuğunuz, istifra ederken sırtımı sıvazladığınız, benimle hava alıp, tüm ağrı ve öksürüklerimde yanıma koştuğunuz için size minnettarım.
Kendi bestesini dinlediğim sanatçı doktorumuz Prof. Dr. Çağrı Büke'ye tüm Covid hastaları adına ve yaralarımı, bütün bir bacağımı kök hücre ve prp'lerle Küba'dan gelen kremlerle toparlayan Prof. Dr. Mehmet Veli Karaaltın ve ekibi... Sizi çok seviyorum.
Bedenime sımsıkı sarıldığınız ve altı kez de anestezi odasında yüzümü güldürdüğünüz için... Bu ülke size çok şey borçlu... Umarım sizi alkışlamaktan patlayan ellerimizi duyuyorsunuzdur, minnettarım. Uf bir de bacağım da iyileşse ne güzel olacak.'