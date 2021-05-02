Hemşirelerle çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Vuslateri, şu ifadeleri kullandı: 'Sabah 5'in en güzel haberi... Covid: Negatif. Hastaneden çıkmıyoruz. 9'uncu kata gidiyorum. Artık iki şey için değil tek şey için üzülebilirim yavaştan. O da geçecek ama. Sete zımba gibi girerim. Canım hemşirelerim...! Hande, Merve ve Eda... Size aşığım. 15 gün her ağladığımda elimi tuttuğunuz, istifra ederken sırtımı sıvazladığınız, benimle hava alıp, tüm ağrı ve öksürüklerimde yanıma koştuğunuz için size minnettarım.