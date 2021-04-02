Koronavirüse yakalanan Ceren Yılmaz sevenlerinden dua istedi
Son olarak Zümrüdüanka dizisinde rol alan oyuncu Ceren Yılmaz, koronavirüse yakalandı. Hastaneye kaldırılan güzel oyuncu hayranlarından dua istedi.
Koronavirüs vakalarında üçüncü dalga konuşulurken ünlü isimlerden de art arda kötü haberler gelmeye başladı. Doğal güzelliğiyle her zaman dikkatleri üzerine çeken Ceren Yılmaz da Kovid-19'a yakalandı.
Hastanede tedavi gören güzel oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Hasta yatağından fotoğraf paylaşan oyuncu "Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz" dedi.
Daha sonra son durumu hakkında bilgi vermek için bir video paylaşan oyuncu, "Mesaj atan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Maalesef Kovid olmuşum. Ama geçer herhalde, öyle düşünüyorum. Siz bol bol dua edin" diye konuştu.
Ceren Yılmaz kimdir?
Ceren Yılmaz, 6 Haziran 1990 yılında Samsun'da dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesi Sahne Tasarımı Bölümü mezunudur.