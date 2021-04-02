Koronavirüse yakalanan Ceren Yılmaz sevenlerinden dua istedi

Daha sonra son durumu hakkında bilgi vermek için bir video paylaşan oyuncu, "Mesaj atan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Maalesef Kovid olmuşum. Ama geçer herhalde, öyle düşünüyorum. Siz bol bol dua edin" diye konuştu.