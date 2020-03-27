Koronavirüse önlem almayan tek ülke Belarus

Şu ana kadar 86 vaka tespit edilen ülkenin Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise koronavirüse karşı ülke olarak herhangi bir önlem almayacaklarını belirterek, "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır" sözlerini kullanmıştı.