Koronavirüse karşı şehirler foşur foşur yıkandı
Koronavirüsün Türkiye’de görülmeye başladığı ilk günden itibaren dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediliyor. Hemen her şehir baştan aşağıya yıkandı. İşte o görüntüler...
Konya Büyükşehir Belediyesi, Csddeleri. sokakları, insanların kullandığı yerleri pırıl pırıl yıkadı.
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Konya Büyükşehir Belediyesi koronavirüsün Türkiye’de görülmeye başladığı ilk günden itibaren dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
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Sivas’ta, koronavirüse karşı belediye ekipleri Cumhuriyet Meydanı’nı çamaşır suyu ile yıkayarak dezenfekte etti.
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Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaya kaldırımları ve yolları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.
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