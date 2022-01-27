Koronavirüse karşı geliştirilen mRNA aşıları doğurganlığı ve gebeliği etkiliyor mu?
ABD'de yapılan yeni bir çalışma, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Pfizer/BioNTech ve Moderna gibi mRNA aşılarının doğurganlık üzerinde ve erken hamilelik döneminde hiçbir olumsuz etkisi olmadığını gösterdi. Hamilelikte mRNA'ya aşılarının etkisini inceleyin en büyük çalışmalardan biri olan araştırmaya tüp bebek tedavisi (IVF) gören yaklaşık bin 700 kadın katıldı. Bilim insanları bulgularının hamile kadınlara aşı olmaları için güvence vereceğini umduklarını söyledi.
ABD'de yer alan New York Icahn Tıp Okulundaki araştırmacılara göre; yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan Pfizer/BioNTech ve Moderna gibi mRNA aşılarının tüp bebek (IVF) tedavisi gören kadınlarda hiçbir olumsuz etkisi bulunmuyor.
Araştırmacılar iki doz Moderna veya Pfizer/BioNTech aşısı alan bir grup IVF hastasında temel döllenme ölçümlerini aşılanmamış katılımcılarla karşılaştırdı. Ardından mRNA aşılarının IVF tedavisini takiben erken gebelik sonuçları üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığı sonucuna vardılar.
Çok sayıda hastada aşıyla ilişkili gebelik sonuçlarını ilk inceleyenler arasında yer alan bilim insanları bulgularını Obstetrics & Gynecology dergisinde yayımladı.
Üreme endokrinolojisi ve infertilite uzmanı olan çalışmanın yazarlarından Dr. Devora A. Aharon, "Çalışmamız tam olarak aşılanmış hastalarda doğurganlık tedavisi sonuçlarını aynı dönemde tedavi görmüş aşısız hastalarla karşılaştırarak değerlendirdi. Yumurta kalitesi, embriyo kalitesi ve gelişimi ve erken gebelik ile ilgili çeşitli belirteçlere baktık. Aşılanmış hastalarla aşılanmamış hastaları karşılaştırırken sonuçlar açısından hiçbir fark bulamadık. Çalışmanın bulguları tüp bebek tedavisi uygulanan hastalarda Kovid-19 aşısının doğurganlık tedavisi veya erken gebelik sonuçları üzerinde hiçbir etkisi olmadığını gösteriyor" dedi.