Koronavirüse karşı geliştirilen mRNA aşıları doğurganlığı ve gebeliği etkiliyor mu?

Üreme endokrinolojisi ve infertilite uzmanı olan çalışmanın yazarlarından Dr. Devora A. Aharon, "Çalışmamız tam olarak aşılanmış hastalarda doğurganlık tedavisi sonuçlarını aynı dönemde tedavi görmüş aşısız hastalarla karşılaştırarak değerlendirdi. Yumurta kalitesi, embriyo kalitesi ve gelişimi ve erken gebelik ile ilgili çeşitli belirteçlere baktık. Aşılanmış hastalarla aşılanmamış hastaları karşılaştırırken sonuçlar açısından hiçbir fark bulamadık. Çalışmanın bulguları tüp bebek tedavisi uygulanan hastalarda Kovid-19 aşısının doğurganlık tedavisi veya erken gebelik sonuçları üzerinde hiçbir etkisi olmadığını gösteriyor" dedi.