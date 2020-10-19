Koronavirüse karşı 'balık tüketin' önerisi taze balık nasıl anlaşılır ne şekilde tüketilmeli?

Nasıl pişirilmeli?: Balığın püf noktalarından birinin de sağlıklı pişirme yöntemi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Candan Varlık “Balığı en sağlıklı pişirilme yöntemi buğulamadır. Şu an tam mevsimi olduğundan palamut ve hamsi buğulama önerilebilir. Levrek, çinekop ve sarıkanat da buğulanır ama şu an palamut ideal. Balıkları çok yakmadan ızgara da yapılabilir. Balık eğer yağda kızartılacaksa kesinlikle eski yağ kullanılmamalıdır." dedi.