Koronavirüse karşı 'balık tüketin' önerisi taze balık nasıl anlaşılır ne şekilde tüketilmeli?
Özellikle önceki yıllara göre balık tüketiminin daha fazla yapılması gerektiği belirtildi. Covid-19'a karşı vücut direncinin arttırılması hatırlatılırken en iyi yolun balık tüketiminden geçtiği vurgulandı. Prof. Dr. Candan Varlık, 'taze balık nasıl anlaşılır?' gibi önemli birçok soruya yanıt verdi.
Denizlerde balık sezonunun açılmasıyla koronavirüs döneminde balık tüketimini ele alan İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Bostan ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Varlık, “Pandemi sürecinde balık tüketimini arttırmak gerekiyor. Bunun içinde bol protein almak ve vitaminli, mineralli besinler tüketmek gerekiyor. Balık yerken zaten vitamin ve mineralli maddeleri soğandan, salatadan alıyorsunuz” diye konuştu.
Balığın sindirimi en kolay yiyecek olduğunu belirten Prof. Dr. Varlık, şu sözleri söyledi: Balıkta bağ doku olmadığı için sindirimi kolaydır. Haftada en az iki üç kez balık yenmesi gerekir. Özellikle de gelişmekte olan çocukların ve gençlerin yemesi gerekir."
Taze olmasına dikkat: "Balık kalp krizi riskini azaltır. Kolay sindirildiğinden ise yanında yenen besinler insanı tok tutar. Sindirilmesi kolay olduğundan balık yemenin hiçbir zararı yoktur. Tabii taze olduğuna dikkat etmek şartıyla"
Nasıl pişirilmeli?: Balığın püf noktalarından birinin de sağlıklı pişirme yöntemi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Candan Varlık “Balığı en sağlıklı pişirilme yöntemi buğulamadır. Şu an tam mevsimi olduğundan palamut ve hamsi buğulama önerilebilir. Levrek, çinekop ve sarıkanat da buğulanır ama şu an palamut ideal. Balıkları çok yakmadan ızgara da yapılabilir. Balık eğer yağda kızartılacaksa kesinlikle eski yağ kullanılmamalıdır." dedi.