Koronavirüse iyi geldiği test edildi onaylandı! ABD'den 'Remdesivir'e onay çıktı

Remdesivir ilacı alan hastalarda ölüm oranı daha düşük

Öte yandan Remdesivir ilacı alan hastalarda görülen ölüm oranının yüzde 8 olduğunu ve bu rakamın yüzde 11,6 aralarındaki "plasebo" alan hastalara göre kısmen daha düşük olduğunu ifade eden Fauci, Remdesivir'in Kovid-19 bağlantılı ölüm oranlarına yaptığı etkinin daha fazla analiz edilmesi gerektiğini vurguladı.