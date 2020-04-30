Koronavirüse iyi geldiği test edildi onaylandı! ABD'den 'Remdesivir'e onay çıktı
Koronavirüse iyi gelen ilaç olarak bilinen 'Remdesivir'le ilgili ABD'de yapılan testin sonuçları açıklandı. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Remdesivir alanların diğer hastalara kıyasla yüzde 31 daha hızlı iyileştiğini duyurdu..
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, "Remdesivir" isimli ilaçla ilgili test sonuçlarını açıkladı. Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü Üyesi de olan Dr. Anthony Fauci, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında yapılan test çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yüzde 31 oranında daha hızlı iyileştiriyor
Fauci, yapılan uluslarası araştırmalara göre Amerikan Gilead ilaç şirketinin ürettiği "Remdesivir" adlı anti-viral ilacı alan Kovid-19 hastalarının "plasebo" alan hastalara kıyasla yüzde 31 oranında daha hızlı iyileştiğini belirtti.
Fauci, "Yüzde 31'lik bir rakam, bitirici yüzde 100'lük bir sonuca göre çok yüksek sayılmasa da ilacın bu virüsü engellediğine dair oldukça önemli bir deliller taşımaktadır." dedi.
Remdesivir ilacı alan hastalarda ölüm oranı daha düşük
Öte yandan Remdesivir ilacı alan hastalarda görülen ölüm oranının yüzde 8 olduğunu ve bu rakamın yüzde 11,6 aralarındaki "plasebo" alan hastalara göre kısmen daha düşük olduğunu ifade eden Fauci, Remdesivir'in Kovid-19 bağlantılı ölüm oranlarına yaptığı etkinin daha fazla analiz edilmesi gerektiğini vurguladı.