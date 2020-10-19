Koronavirüse inanmadığını söyleyen sosyal medya fenomeni koronavirüsten öldü
Spor branşına yönelik paylaşımlarıyla fenomenleşen Ukraynalı Dima Stuzhuk hayatını kaybetti.
Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Ukraynalı fenomen Dima Stuzhuk, yakalandığı koronavirüsten kurtulamadı.
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Sosyal medya fenomeni, daha önce koronavirüse inanmadığı yönünde açıklamaları yapmış ve tepki çekmişti.
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Evli ve üç çocuk babası Stuzhuk'un eşi Sofia ise kalp ritminde yaşanan bozuklukların ölümü tetiklediğini iddia etti.
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Spor eğitmenliği de yapan fenomen virüse yakalandığını sosyal medyadan yayınladığı fotoğrafla kısa bir süre önce duyurmuştu.
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