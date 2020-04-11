Koronavirüs zamanı 45 yaşında 22'nci kez anne oldu!

Sue, “tamamen izole olmuştuk ve güvenli evimizden çıkıp hastaneye gitmek başta bana yanlış bir fikir gibi geldi, ama hastaneye vardığımızda kendimi tamamen güvende hissettim. Bu, yaptığım en tuhaf doğumdu ancak itiraf etmeliyim ki yaşadığım en iyi deneyimlerden biriydi.