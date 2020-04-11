Koronavirüs zamanı 45 yaşında 22'nci kez anne oldu!
İngiltere'nin Lancashire kentinde fırıncılık yaparak yaşayan Radford ailesinin 21 tane çocukları vardı. 45 yaşındaki süperanne Sue, 22'inci çocuğunu dünyaya getirdi. Kendi deyimiyle “en ilginç doğumunu” yaptı.
İlk çocuğunu 1989 yılında doğuran Sue Radford, ömrünün 800 haftasını hamile olarak geçirdi. Corona virüsü (Covid-19) sebebiyle hastaneye gitmeye korktuğunu belirten Sue Radford, bebeğini tam olarak 12 dakikada doğurduğunu açıkladı.
Sue, “tamamen izole olmuştuk ve güvenli evimizden çıkıp hastaneye gitmek başta bana yanlış bir fikir gibi geldi, ama hastaneye vardığımızda kendimi tamamen güvende hissettim. Bu, yaptığım en tuhaf doğumdu ancak itiraf etmeliyim ki yaşadığım en iyi deneyimlerden biriydi.
Radford ailesinin yaşamlarından kesintiler yayınladığı Youtube kanalları bulunuyor. Aile, sürekli son bebeğimiz dediklerini ama hamile kalınca bebeği doğurmaya karar verdiklerini ifade etti ve corona virüsü sebebiyle bebeğin henüz nüfus kayıtlarının yapılmadığını ama adının ‘Bonnie' olduğunu belirtti.
Noel, dokuzuncu bebeklerinin doğumundan sonra vazektomi işlemi ile sperm kanallarını bağlatmış, ancak sonrasında kanalları geri açtırmıştı. Çift, ilk bebeklerini Sue 14 yaşındayken dünyaya getirdi.