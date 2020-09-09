Koronavirüs yine can aldı! Türkücü Taner Olgun hayatını kaybetti

Olgun'un koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini belirten DEVA Partisi Kırıkkale Kurucu İl Başkanı İsmail Oğuz Karakuş, “Şehrimizin sevilen ses sanatçısı Taner Olgun'nun Covid-19 sebebiyle vefat etmesi bizleri derinden üzdü. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.