Koronavirüs yine can aldı! Türkücü Taner Olgun hayatını kaybetti
Tüm dünyada etkisi sürdüren koronavirüs sebebiyle bir sanatçı daha hayatını kaybetti. Türk halk müziğinin usta ismi Taner Olgun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Türk halk müziğinin usta isimlerinden 44 yaşındaki Taner Olgun, koronavirüse yakalanmıştı. Tedavi altına alınan sanatçı yaşamını yitirdi öğrenildi.
16
Gelin Eyledim kasetiyle adını duyuran usta ismin ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.
26
Taner Olgun seslendirdiği türkülerle özellikle Orta Anadolu bölgesinde geniş bir hayran kitlesine sahipti.
36
Olgun'un koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini belirten DEVA Partisi Kırıkkale Kurucu İl Başkanı İsmail Oğuz Karakuş, “Şehrimizin sevilen ses sanatçısı Taner Olgun'nun Covid-19 sebebiyle vefat etmesi bizleri derinden üzdü. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.
46