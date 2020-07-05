Koronavirüs yedi yıl önce Çin’deki bir madende mi ortaya çıktı?

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) genetik olarak bilinen en yakın koronavirüs olan 'RaBtCoV / 4991' adlı virüs, 2013 yılında Çinli bilim adamları tarafından terk edilmiş bir bakır madeninde keşfedildi ve 2012'de 6 işçinin zatürre olmasına ve 3 işçinin hayatını kaybetmesine neden oldu.