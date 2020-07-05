Koronavirüs yedi yıl önce Çin’deki bir madende mi ortaya çıktı?
Bilim insanları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yedi yıl önce Çin’deki bir bakır madeninde ortaya çıkmış olabileceğini ve mutasyana uğrayarak küresel salgına neden olduğunu öne sürdü. Araştırmacılar, ülkenin güneyindeki Mojiang bölgesinde yarasalar tarafından istila edilen madende çalışan 6 işçinin zatürre olduğunu ve üçünün de o dönemde tanımlanamayan bir virüs yüzünden öldüğünü söyledi.
200’ün üzerinde ülkede ve bölgede 11 milyon 380 bini aşkın kişiyi enfekte eden ve 534 bini aşkın ölüme yol açan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemisinin Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan’daki bir hayvan pazarında geçtiğimiz aralık ayında ortaya çıktığı düşünülüyor.
Ancak; The Sunday Times’in haberine göre Çinli bilim insanları, virüsün aslında yedi yıl önce Vuhan’dan bin 600 kilometre ötede bulunan Mojiang Hani Özerk Bölgesi’nde ortaya çıkmış olabileceğini ve mutasyona uğrayarak geçen yıl pandemiyi başlatmış olabileceğini öne sürdü.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) genetik olarak bilinen en yakın koronavirüs olan 'RaBtCoV / 4991' adlı virüs, 2013 yılında Çinli bilim adamları tarafından terk edilmiş bir bakır madeninde keşfedildi ve 2012'de 6 işçinin zatürre olmasına ve 3 işçinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
Çalışmada; yarasa dışkısını temizlemek için madene gönderilen ve yaşları 30 ile 63 arasında değişen işçilerin tamamın yoğun bakımda tedavi gördüğü ve hepsinin Kovid-19 benzer şekilde, nefes darlığı, yüksek ateş, vücut ağrıları ve öksürük gibi semptomlarının olduğu aktarıldı.