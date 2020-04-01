Koronavirüs yasaklarına uymayanlar vahşi hayvan gibi yakalanıp kafeslere kondu
Koronavirüs önlemleri kapsamında insanlara sokağa çıkmayın denilse de özellikle büyük şehirlerde bu kuralları ihlal edenler dikkat çekiyor. Nepal'den çok çarpıcı kareler geldi. Sokağa çıkmayı sürdürenler vahşi hayvanlar gibi kementle yakalanıp kafeslere kapatılmaya başlandı.
Dünyanın neredeyse yarısı koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uyguluyor. Yasağa uyulan ülkelerde salgın yavaşlatılıp azalmaya başlarken uyulmayan ülkelerde ölümler her gün artıyor. Nepal'de koronavirüsle mücadele kapsamında zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamasına karar verildi. Ülkede güvenlik görevlileri yasağa uymayanları uzun çubuklarla toplayıp demirden kafeslere kilitledi.
Çin'in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını bütün dünyayı etkileyen bir pandemiye dönüştü. Son verilere göre 870 binden fazla insan korona virüse yakalandı. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 43 bini aşmış durumda.
Salgının yayıldığı birçok ülkede insanlara evde kalmaları tavsiye ediyor. İtalya, Hindistan gibi bazı ülkelerde sokağa çıkma yasakları ilan etti.
Sokağa çıkma yasağını tercih eden ülkelerden Nepal bu kurala uymayanları ilginç bir şekilde cezalandırıyor.