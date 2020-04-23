Koronavirüs vaka sayısı dünyada 2 milyon 700 bini geçti
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 700 bini geçti. En çok vaka görülen ülke ABD oldu. Bu ülkeyi İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere, Türkiye ve İran izledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre; dünya genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 700 bin 871'e ulaştı.
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En çok vaka görülen ülke 868 bin 482 ile ABD oldu.
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Bu ülkeyi 213 bin 24 ile İspanya, 189 bin 973 ile İtalya, 161 bin 530 ile Fransa, 151 bin 332 ile Almanya, 138 bin 78 ile İngiltere, 101 bin 790 ile Türkiye ve 87 bin 26 ile İran izledi.
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Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 798 vaka kayda geçti.
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